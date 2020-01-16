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ارتفاع طلبيات الآلات في اليابان لأول مرة منذ خمسة أشهر

علم اليابان
علم اليابان

نشر فى : الخميس 16 يناير 2020 - 6:44 ص | آخر تحديث : الخميس 16 يناير 2020 - 6:44 ص

(د ب أ)

ارتفعت طلبيات الآلات الأساسية باليابان في نوفمبر لأول مرة في خمسة أشهر، حسبما ذكرت الحكومة اليوم الخميس.

وأوضحت الحكومة أن طلبيات الآلات الأساسية للقطاع الخاص ، التي تستثني الفئات المتقلبة مثل السفن والمرافق، قفزت بنسبة 18% مقارنة الشهر السابق إلى 7ر942 مليار ين (6ر8 مليار دولار).

وجاءت هذه القراءة أفضل من متوسط التوقعات بزيادة قدرها 2ر3% من قبل المحللين الذين شملهم استطلاع أجرته صحيفة نيكي بيزنس ديلي ، ويليها انخفاض بنسبة 6% في تشين أول/أكتوبر.

وتعتبر الإحصائية مؤشرا على الإنفاق الرأسمالي في المستقبل.

وذكرت الحكومة أن الطلب الخارجي، وهو مؤشر على مستقبل الصادرات، تراجع بنسبة 5ر11% على أساس شهري إلى 6ر776 مليار ين في تشرين ثان/نوفمبر في أول تراجع منذ شهرين.

والشهر الماضي ، عدل المكتب تقدير النمو الاقتصادي في البلاد إلى 8ر1% في الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر من تقدير مبدئي قدره 2ر0%.

ومع ذلك، كان من المتوقع أن ينخفض استهلاك القطاع الخاص بشكل حاد في الربع الأخير من عام 2019 بعد أن قامت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي برفع ضريبة الاستهلاك من 8% إلى 10% في أول تشرين أول/أكتوبر.


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