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دراسة: مستخلصات «البطيخ المر» تحارب السرطان

البطيخ المر
البطيخ المر
أ ش أ
نشر فى : الخميس 16 يناير 2020 - 10:05 ص | آخر تحديث : الخميس 16 يناير 2020 - 10:05 ص

أفادت دراسة طبية بأن ثمار البطيخ المر، أو ما يعرف بالقرع المر، وهو قريب الشكل من ثمار الخيار والكوسة ويرزع فى جنوب الهند، تسهم مستخلصاته الطبيعية في محاربة السرطان.

فقد قامت راتنا راي الأستاذة بجامعة سانت لويس في ميزوري فى الولايات المتحدة، بدراسة تأثير المستخلصات الطبيعية لثمار البطيخ المر على انتشار الأورام السرطانية، حيث أظهرت الاختبارات المعملية أن المستخلص منع هذه الخلايا السرطانية من التكاثر، مما يشير إلى فعاليتها في منع انتشار السرطان.

كما وجد الباحثون أن المستخلصات النباتية كانت قادرة على الحد من الإصابة بسرطان اللسان.


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