التصريح بدفن صاحب محل ملابس وشقيقته صدمهما قطار بالبدرشين

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة التصريح بدفن جثة صاحب محل ملابس وشقيقته لقي مصرعهما، بعدما صدمهما القطار أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد بمنطقة البدرشين، بعد ان تبين عدم وجود شبهة جنائية .



وتلقى قسم شرطة البدرشين إشارة من غرفة عمليات النجدة بالجيزة تفيد دهس قطار لشخصين أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة.



وأظهرت المعاينة أنه أثناء عبور كل من "أيمن.س" 40 عاما صاحب محل ملابس، وشقيقته "صابرين س" 26 عاما، صدمهما القطار رقم «976» القادم من القاهرة في طريقه إلى الأقصر، وأدى الى وفاتهما في الحال، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بالبدرشين تحت تصرف النيابة العامة.



وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة وتولت النيابة العامة التحقيقات