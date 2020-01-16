سفير كرواتيا بالقاهرة: سنعمل خلال رئاستنا على دعم الدور القيادي للاتحاد الأوروبي

قال سفير كرواتيا بالقاهرة، توميسلاف بوشنياك، إن بلاده، التي تترأس لأول مرة مجلس الاتحاد الأوروبي بداية من هذا الشهر ولمدة 6 أشهر، وضعت أجندة تحت شعار "أوروبا قوية في عالم التحديات"، ترتكز على أربعة محاور رئيسية؛ هي: أوروبا التي تتطور، وأوروبا التي تربط، وأوروبا التي تحمي، وأوروبا التي تؤثر.

وأضاف السفير الكرواتي، في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، أن رئاسة بلاده للمجلس تأتي في توقيت مهم؛ حيث تشهد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في حدث غير مسبوق، في الوقت الذي تسعى فيه دول أخرى للانضمام إلينا.. مؤكدا أن العالم في مفترق الطرق بين التعددية والعودة إلى ما قبل النظام العالمي الحالي؛ ولهذا لا بد لأوروبا أن تسهم بشكل كبير في استمرار هذا النظام وأن يكون لكل دولة مكانا وصوتا فيه.

وتابع: "سنعمل في المحور الأول على ضمان ظروف وآفاق أفضل لجميع المواطنين الأوروبيين من خلال نمو متوازن ومستدام وهذا يتضمن تعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة وبناء مجتمع أكثر شعورا بالرضا والنشاط ودعم القدرة التنافسية للمهارات وحماية البيئة من خلال التصدي لظاهرة تغير المناخ"، مشيرا إلى وجود تباين في تطور الدول الأوروبية من حيث الديمقراطية واقتصاد السوق الحر ولهذا سنعمل على تقليل الفجوات بين الدول المتطورة والأقل تطورا.

وأوضح أن بلاده ستسعي في المحور الثاني إلى تعزيز ربط أوروبا من خلال شبكة الاقتصاد واستغلال إمكانيتها كاملة، وهذا يتطلب دعم مجال النقل الأوروبي وتوفير البنية التحتية عالية الجودة والآمنة للبيانات وسوق للطاقة متكامل؛ مما يؤدي إلى تماسك وتعاون أقوي بين مواطني الاتحاد.

وعن المحور الثالث، قال بوشنياك إن رئاسة بلاده ستستهدف ضمان حماية الأوروبيين من خلال توفير الحرية لكل مواطن الذي يعد دعامة للمجتمع الديمقراطي والأمن الداخلي، مشيرا إلى أن كرواتيا ستنادي بسياسة هجرة شاملة ومستدامة وأنه يجب أن يظهر الاتحاد قوته واستجابته للتهديدات الحالية لسيادة القانون وقيم الديمقراطية، من التعصب والإرهاب والتهديدات السيبرانية والأخبار المزيفة (التضليل) على المنصات الرقمية.

وأكد أن بلاده ستسعى في المحور الرابع إلى أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورا قياديا على الساحة الدولية باعتباره شريكا تجاريا مهما للولايات المتحدة والصين وروسيا وعدد كبير من المنظمات الدولية، مشددا على الحاجة لتوسيع نفوذ الاتحاد لتشكيل النظام العالمي والقضاء على الفقر وتحفيز التنمية العالمية، مشيرا إلى أن كرواتيا تتحمل مسئولية خاصة تجاه جوارها الجنوبي الشرقي للتشجيع على الإصلاح من أجل أن يكون عاملا للاستقرار.

وعن الاجتماعات، أفاد بوشنياك بأن كرواتيا ستنظم 165 حدثا؛ من بينها: 28 اجتماعا ومؤتمرا مثل مؤتمر رؤساء البرلمانات الأوروبية و30 اجتماعا وزاريا غير رسمي و9 مؤتمرات وزارية واجتماعين على مستوى القمة، موضحا أن العاصمة الكرواتية زغرب ستستضيف قمة في مايو المقبل لبحث توسيع عضوية الاتحاد لدول غرب البلقان ومناقشة الإطار المالي للاتحاد (الميزانية) التي تغطي سبع سنوات مقبلة.

وأوضح أن شمال مقدونيا وألبانيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وصربيا هي الدول المرشحة في المرحلة المقبلة للانضمام للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن كرواتيا ستستضيف مؤتمرا مهما حول مستقبل أوروبا في النصف الثاني من رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى اختيار مدينة رييكا الكرواتية العاصمة الثقافية لأوروبا عام 2020؛ مما يتيح فرصة للتعريف بالثقافة والمؤسسات الثقافية لهذه المدينة وإعطاء الفنانين الكروات فرصة لتقديم أعمالهم أمام الجمهور الأوروبي ودعم التعاون مع نظرائهم الأوروبيين؛ فضلا عن وضع برنامج ثقافي حافل يتضمن مهرجانات وأنشطة ثقافية طوال العام.

وعن مستقبل أوروبا بعد مغادرة بريطانيا، أعرب عن اعتقاده بأن انسحاب بريطانيا سيكون له تداعيات على الاقتصاد والسياسة والسياسة الدفاعية للاتحاد، لكنه أكد ثقته بعدم حدوث اضطراب كبير في أوروبا وقدرة الاتحاد على إيجاد حلول، مضيفا أن أوروبا ستتبنى توجها براجماتيا مرنا لجميع القضايا مع بريطانيا ومن المتوقع الوصول إلى تسوية نهائية حيال جميع المسائل العالقة في غضون عام.