اعتقال 30 طالبا تظاهروا للاحتجاج على قانون الجنسية بالهند

اعتقلت الشرطة الهندية اليوم الخميس 30 طالبا تظاهروا؛ للإعراب عن احتجاجهم على قانون الجنسية الجديد في الجامعة الملية الإسلامية بالعاصمة "نيودلهي".

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أنه تم نقل المعتقلين إلى أحد مراكز الشرطة من أجل التحقيق معهم.. ولم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل.

يُذكر أن قانون تعديل الجنسية الذي أقره البرلمان الهندي الشهر الماضي ينص على منح المواطنين المضطهدين من غير المسلمين في باكستان وبنجلاديش وأفغانستان، الجنسية الهندية؛ في الوقت الذي يرى فيه البعض أن هذا توجها من الحكومة الهندية لتهميش المسلمين، بينما نفى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هذه الادعاءات.