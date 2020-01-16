محطات الطاقة الذرية الروسية تحقق رقما قياسيا جديدا خلال 2019

حققت محطات الطاقة الذرية الروسية، رقما قياسيا جديدا، خلال العام الماضي، حيث تجاوز إنتاجها مستوى الـ208.7 مليار كيلووات بالساعة.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، أن المحطات الروسية لتوليد الطاقة الذرية، التابعة لشركة (روس إينيرغو آتوم)، وهي جزء من قسم الطاقة الكهروذرية في مجموعة (روس آتوم)، حققت مستوى قياسيا جديدا في إنتاج الطاقة الكهربائية حيث بلغ أكثر من 208.784 مليار كيلووات/ساعة، وسجلت بذلك زيادة في إجمالي إنتاج الطاقة متجاوزة إنجازها للعام 2018 بأكثر من 4.5 مليار كيلووات/ساعة.

وتصدرت محطات الطاقة النووية الروسية (روستوفسكايا) (أكثر من 33.8 مليار كيلووات/ساعة) و"كالينينسكايا" (أكثر من 31 مليار كيلووات/ساعة) و"بالاكوفسكايا" (حوالي 30 مليار كيلووات/ساعة) قائمة المحطات، التي قدمت أكبر مساهمة في بلوغ شركة (روس إينيرغو آتوم) مستواها القياسي الجديد.

وتبلغ حاليا نسبة الكهرباء المنتجة من الطاقة النووية نحو 19% من إجمالي إنتاج الطاقة في روسيا، ويعني ذلك أن كل خامس مصباح كهربائي في روسيا تتم إنارته بفضل الطاقة المولدة في المحطات النووية، فيما تبلغ نسبة إنتاج الطاقة النووية في الجزء الأوروبي من روسيا 40%.