أعلنت وزارة المالية أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المحصلة بمينائي "الدخيلة والسخنة" خلال ديسمبر الماضي بلغت نحو 9ر2 مليار جنيه، حيث بلغت الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك "الدخيلة" حوالي 6ر1 مليار جنيه في حين بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بجمارك "السخنة" نحو 3ر1 مليار جنيه.

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى أن ذلك جاء في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

وأوضحت أن الإدارة المركزية لجمارك "الدخيلة" أفرجت عن مشمول 6990 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر ديسمبر، لجميع البضائع العامة، والسلع الإستراتيجية مثل (القمح، السكر، فول الصويا، الذرة)، كما أفرجت أيضا الإدارة العامة لجمارك السخنة عن مشمول 4566 شهادة جمركية وارد نهائي بإجمالي 11518 حاوية، والبضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع (مكونات تكييف، وثلاجات، ومراوح، وأقمشة، وأخشاب، وخيوط)، إضافة إلى قطع غيار أجهزة كهربائية وأجزائها، وإكسسوارات الهاتف المحمول ولعب الأطفال.

وذكرت أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد لجمارك "الدخيلة" خلال ديسمبر الماضي بلغ نحو 261 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عنها نحو 3ر1 مليار جنيه، في حين بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد لجمارك "السخنة" نحو 409 ملايين جنيه، وبلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات حوالي 897 مليون جنيه.

وأضافت أنه تم تصدير مشمول 1728 شهادة بجمارك "الدخيلة" بنظم التصدير المختلفة (نهائي، سماح مؤقت، دروباك) بقيمة 6ر1 مليار جنيه، وبلغت الرسوم المحصلة الصادرة عن البيانات الجمركية، التي تم تصدير مشمولها من جمارك "الدخيلة" خلال ديسمبر الماضي نحو 5 ملايين جنيه.

وأشارت إلى أنه تم تحصيل رسوم زيادة وزن عن عدد 546 بيانا جمركيا بقيمة 8ر1 مليون جنيه، بينما قامت جمارك السخنة بتصدير مشمول 1248 شهادة بقيمة 2ر1 مليار جنيه، وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 7 ملايين جنيه، لافتة إلى أن الأصناف المصدرة شملت "دريس برسيم، رخام، رمال، فوسفات، فايبر جلاس".