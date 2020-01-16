 طبيب أمريكي: مصل الأنفلوانزا لا يتطابق تماما مع فيروس الموسم الحالي - بوابة الشروق
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طبيب أمريكي: مصل الأنفلوانزا لا يتطابق تماما مع فيروس الموسم الحالي

تعبيرية
تعبيرية
أ ش أ
نشر فى : الخميس 16 يناير 2020 - 10:03 ص | آخر تحديث : الخميس 16 يناير 2020 - 10:03 ص

أكد طبيب أمريكي متخصص في الأمراض المعدية أن مصل الأنفلوانزا، الذى يتم استخدامه حاليا، "لايتطابق تماما" مع الموجة الحالية من فيروس الانفلوانزا الذى يتسم بالحدة الشديدة وخاصة عند إصابة الاطفال به.

وقال دكتور انطونى فوسى مدير المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية أن المصل لا يتطابق تماما مع فيروس "بي فيكتوريا" ولكن هذا الامر ليس خطيرا ولكن الامر يقلل إلى حد ما من فعالياته.

وأضاف دكتور فوسى أنه رغم أن المصل الحالي ليس ممتازا لكن تعاطي جرعة منه يمكن أن تحمى الأطفال الصغار من الموت.

وأوضح أن هذا يرجع إلى أن المصل يتطابق بنسبة 58 فى المئة مع فيروس فى فيكتوريا وفقا للبيانات الصادرة من المعهد الامريكى للسيطرة على الامراض ومنعها ،وهذا يعنى أنه فى حالة تعرض الطفل لفيروس بى فيكتوريا فإن هناك نسبة تبلغ 58 فى المئة لنجاح المصل فى حماية الطفل من تأثيراتها أو الحماية من الاصابة بالفيروس.

وفي الوقت نفسه هناك نسبة تبلغ 42 في المئة فى فشل المصل فى أداء مهمته فى حماية الطفل من الإصابة بالأنفلوانزا.

تجدر الإشارة إلى أنه لن يتسنى تحديد مدى نجاح المصل إلا بعد نهاية موسم الانفلوانزا الحالى فى الولايات المتحدة.


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