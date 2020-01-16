إنتر ميلان يقترب من ضم أشلي يونج

توصل إنتر ميلان الإيطالي إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، لضم لاعبه أشلي يونج خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن إنتر ميلان سيدفع مبلغ مليون جنيه إسترليني، مع الإضافات، حيث من المتوقع أن يصل يونج إلى ميلانو أحد يومي الجمعة أو السبت تمهيدا لإجراء الفحص الطبي مع الفريق الإيطالي.

وكان إنتر ميلان، الذي يدربه أنطونيو كونتي، اتفق مع نادي روما على صفقة تبادلية، ينتقل بموجبها لاعب الفريق ماتيو بوليتانو إلى نادي العاصمة الإيطالية، فيما يعود الظهير الأيسر ليوناردو سبينزولا إلى صفوف إنتر مجددا، لكن تلك الصفقة التبادلية لن تؤثر على عملية ضم يونج .

وكان مانشستر يونايتد عرض على يونج ، في وقت سابق هذا الشهر، عقدا جديدا للبقاء مع الفريق، لكن الدولي الإنجليزي السابق رفض العرض الذي كان سيبقى بموجبه لعام واحد في ملعب "أولد ترافورد".

وشارك يونج في 18 مباراة مع مانشستر يونايتد في الموسم الجاري، لكنه لم يشارك سوى في عشر مباريات فقط تحت قيادة أولي جونار سولسكايرالمدير الفني للفريق.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة.