حزب «روسيا الموحدة» يؤيد بالإجماع المرشح لمنصب رئيس الوزراء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت مستشارة رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) أنستاسيا كاشيفاروفا، أن حزب "روسيا الموحدة" صاحب الأغلبية في المجلس أيد بالإجماع ترشيح ميخائيل ميشوستين لتولي منصب رئيس الحكومة.

وذكرت كاشيفاروفا، اليوم الخميس، أن المرشح لرئاسة الوزراء في روسيا ميخائيل ميشوستين التقى رئيس مجلس /الدوما/ فياتشيسلاف فولودين قبيل التواصل مع لجان المجلس.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رشح رئيس مصلحة الضرائب الفدرالية الروسية ميخائيل ميشوستين، لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد للبلاد وأحال ترشيحه إلى مجلس الدوما.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الروسي أنه يعتزم إنشاء مكتب جديد لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي وتعيين رئيس الوزراء المستقيل ديمتري ميدفيديف ليشغل هذا المنصب الجديد.

يُذكر أن رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، عقب رسالة الرئيس الروسي إلى الجمعية الفيدرالية أمس الأربعاء، أعلن استقالة حكومته في ظل مقترح بوتين بإجراء تعديلات في الدستور تتعلق بتحديد نظام اختيار رئيس الحكومة.