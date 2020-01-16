محافظ الفيوم يناقش مع وفد البيئة تنمية بحيرة قارون

بحث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الخميس، مع وفد وزارة البيئة، سبل تنمية بحيرة قارون، والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، وتفعيل مشروع استدامة النقل من خلال استخدام وسائل النقل غير الآلي "الدراجات".

ضم الوفد كلًا من المستشار تامر مصطفى مدير مكتب وزير البيئة، والدكتور محمد بيومي، مدير برامج الطاقة والبيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والدكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية البيئة، وغادة أحمدين من برنامج المنح الصغيرة بوزارة البيئة، والمهندس عويس سعيد، رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن اللقاء ناقش سبل تحقيق التوازن البيئى لبحيرة قارون وإزالة التعديات القريبة من البحيرة بوصف جزء من المنطقة محمية طبيعية، مشيرًا إلى مناقشة كيفية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة.

واستمع محافظ الفيوم لعرض حول آلية عمل مشروع استدامة النقل في مصر وتشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلي (الدراجات) بمدينة الفيوم، وتشجيع استخدام النقل الجماعي بالتعاون مع الجامعة، وإلقاء الضوء على الإجراءات التي تم اتخاذها فى هذا الشأن وأهداف المشروع.

وأضاف "التوني"، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشغيل مشروع استدامة النقل "الدراجات" داخل جامعة الفيوم مطلع شهر فبراير المقبل، حيث تم إنشاء 8 محطات لانتظار الدراجات كمرحلة أولى، منها 5 محطات بالكليات و3 محطات بالمدينة الجامعية للطالبات، وسيتم خلال المرحلة الثانية من المشروع عمل 4 محطات خارج الجامعة بموقف القاهرة، وموقف بني سويف، وميدان السواقي، ومستشفى الصدر.

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة تكاتف جميع الجهود لتنمية بحيرة قارون وإعادة التوازن البيئى للبحيرة، الأمر الذي يسهم في تنشيط حركة السياحة البيئية والحفاظ على الحياة المائية في البحيرة، تفعيلًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعادة البحيرات إلى سابق عهدها، مشددا على أن هذا الملف يحظى بأهمية كبيرة.

وأضاف المحافظ، أن مبادرة استخدام الدراجات تأتي في ضوء توجه الدولة نحو توفير استهلاك الطاقة، ورفع الوعي بظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، والحث على المشاركة الإيجابية لكافة شرائح المجتمع فى حماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين.