برلين: ميركل تجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأعربت له عن تعاطفها تجاه الضحايا الأوكرانيين لحادث تحطم الطائرة الأوكرانية بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بحسب المركز الإعلامي الاتحادي بالعاصمة برلين اليوم الخميس.

وأضاف المركز أنه تم أيضا تناول موضوعات أخرى في المكالمة الهاتفية أمس الأربعاء، وهي تنفيذ اتفاقية مينسك للسلام من أجل حل الأزمة الأوكرانية مع روسيا وكذلك قضايا عبور الغاز.

يذكر أن أوكرانيا وروسيا وقعتا مؤخرا اتفاقية بشأن نقل الغاز إلى أوروبا، وذلك بعد مفاوضات شاقة بهذا الشأن.

يشار إلى أن روسيا تعتزم مستقبلا استخدام خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، الذي يكتنف بناؤه حالة من الشلل حاليا بسبب العقوبات الأمريكية، لنقل وارادات الغاز إلى ألمانيا مباشرة، لذا فربما يقل حجم النقل عبر أوكرانيا في المستقبل.