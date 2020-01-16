رئيس وزراء بريطانيا يبحث هاتفيا مع الرئيس البرازيلي تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، هاتفيا، مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وذكرت الحكومة البريطانية - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الخميس - أن الجانبين ناقشا - خلال مكالمة هاتفية - قضية تغير المناخ، حيث اتفقا على مواصلة العمل معا قبل قمة (كوب 26) التي ستستضيفها المملكة المتحدة في مدينة (جلاسكو) في نوفمبر القادم.

وكان المشاركون في مؤتمر المناخ الذي عقد بمدريد في ديسمبر الماضي (كوب 25) قد فشلوا في التوصل لاتفاق حول إنشاء سوق كربون عادل وخاضع للمساءلة، بالرغم من المفاوضات التي استغرقت 40 ساعة إضافية، وتم تأجيل اتخاذ القرارات إلى مؤتمر (كوب 26) المقرر انعقاده في بريطانيا.