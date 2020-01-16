محافظ بني سويف يبحث تطوير المراكز التكنولوجية لتشغيلها في مارس المقبل

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وفد من وزارة التخطيط المشرف على مشروع تطوير المراكز التكنولوجية، والذي ضم: اللواء محمد عزي، المشرف على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط، والمهندس أحمد الليثي، والدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، والأستاذة داليا فيض الله، رئيس اللجنة المشرفة على لجنة تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وأعضاء اللجنة.



وناقش «غنيم» مع الوفد الموقف التنفيذي للمشروع، والذي يشمل المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية الـ6، وإنشاء مركزتكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وإنشاء مركز تكنولوجي بالديوان العام، ويستهدف المشروع تقديم 118 خدمة حكومية، ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية الذي تنفذه وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألماني، بتكلفة وصلت "حتى الآن" إلى أكثر من 10ملايين جنيه



وأكد، محافظ بني سويف، على سعيه في الفترة القادمة لينفذ المشروعات التي أشرف على تنفيذها عندما كان نائبا لمحافظ بورسعيد، خاصة مشروع التحول الرقمي، ذلك المشروع الطموح الذي يسبقه مشروع تطوير المراكز التكنولوجية، وتوفير جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لذلك، قائلًا: "هذا المشروع يعتبر بمثابة نقلة نوعية وطفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، لاسيما وأن بورسعيد هي أول محافظة على مستوى الجمهورية يتم فيها تطبيق منظومة التأمين الشامل وقد أشرفت على هذا المشروع وأعلم قيمته الخدمية ،وذلك يجعلني أحلم بتطبيقه في بني سويف وفقا لخطة الدولة التي تنفذها الوزارات المعنية".



وتابع أن المحافظة تقع في المرحلة الرابعة من تنفيذ المشروع القومي، مؤكدًا على أنه يتابع بنفسه الاستعدادات المبدئية، حيث سيتم تنفيذ شبكة موحدة لربط بين المصالح الحكومية بعضها ببعض عن طريق الإنترنت، وما يستلزم ذلك من توصيلات الإنترنت، وغيرها من الأعمال، والتي جاري الاستعداد لها على أكمل وجه، مؤكدًا على أن هذا الملف من أولويات الحكومة في الفترة الحالية ضمن خطتها؛ لتحسين مستوى الخدمات والمعاملات الحكومية وتحقيق أفضل استغلال للموارد المتوافرة.



كما تمت مناقشة "خلال اللقاء"عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروع تطوير المراكز التكنولوجية، حيث طالب المحافظ خطًا زمنيًا لما تبقى من أعمال؛ لإمكانية افتتاح المشروع في مارس القادم تزامنا مع عيد بني سويف القومي، مؤكدًا على أن هذا الملف الحيوي يأتي في مقدمة الأولويات ضمن الخطوات العملية التي تنفذها الدولة لتحسين مستوى الخدمات والمعاملات الحكومية المقدمة لجمهور المواطنين، وتحقيق معايير الجودة والشفافية من خلال الميكنة ومنظومة الشباك الواحد التي تعتمد على فصل مقدم الخدمة عن متلقياها وتقليل دورة تنفيذ الخدمة، مما يساهم في الحد والقضاء على الفساد والقصور الإداري، والبيروقراطية والرتابة بالمنظومة الإدارية والتنفيذية ،ودعم جهود اللامركزية، في إطار رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين كافة.