ضبط 7 محاولات تهرب جمركي بقيمة 300 ألف جنيه في سفاجا

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف غانم، مدير عام جمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا من ضبط 7 محاولات تهرب جمركى لكمية من الأدوية البشرية، ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة بقيمة 300 ألف جنيه.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والركاب القادمين من ميناء ضبا السعودى بإدارة تفتيش الركاب برئاسة محمود أبو دوح الجلالي، مدير الإدارة، تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية لـ7 ركاب مصريين، تم ضبط 92 علبة أقراص سولبادين بكل منها 24 قرصًا، و74 علبة سنترام بكل منها 100 قرص، و42 عبوة حقنة بيدودال، و82 زجاجة شامبو بروتين للشعر، و73 عبوة كريم حمام، و63 عبوة معطر للجسم، و28 عبوة كريم للبشرة بماء الذهب، و22 دستة كريم موف، و84 عبوة لوشن للجسم مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية.

وتم الضبط بلجنة جمركية مكونة من: ناصر فارس، وأحمد شاكر، وسيد عز الدين، وأسامة علي، ومحمد ربيع، ومحمد فوزي، تحت إشراف عطية عبد المجيد، وعلاء الشمندي.

وبلغت التعويضات الجمركية والرسوم والضرائب المستحقة 308 آلاف و 372 جنيهًا.

من جانبه قرر عاطف غانم، مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 7 محاضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.