مقاتلتان ألمانيتان تهبطان اضطراريا بعد تعرضهما لمشكلة خلال التزود جوا بالوقود

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هبطت طائرتان من طائرات "يوروفايتر" المقاتلة بصورة مفاجئة في مطار لايبسيج/هاله الألماني بعد تعرضهما لمشكلة خلال التزود جوا بالوقود.

وقال سلاح الجو الألماني إن الطائرتين كانتا تتدربان على التزود جوا بالوقود اليوم الخميس.

وأضاف سلاح الجو أن دعامة خاصة بالتزود بالوقود كسرت خلال العملية بإحدى الطائرتين.

وقال الليفتنانت كولونيل يورج شرودر المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن واقعة كهذه تستدعي هبوطا آمنا بصورة مبدئية، بحيث تتجه الطائرتان إلى أقرب مطار للهبوط فيه – وكان هو مطار لايبسيج/ هاله في هذه الحالة.

كانت الطائرتان قادمتين من نويبورج على نهر الدانوب بولاية بافاريا.

وقال المتحدث باسم المطار أوفه شوهارت إن إحدى الطائرتين أقلعت من المطار بعد ظهر اليوم عند الثالثة إلاثلاث دقائق بعد الظهر بتوقيت ألمانيا، مبينا أن هبوط طائرة حربية على أرض مطار مدني لا يمثل مشكلة بالنسبة للطيارين العسكريين.

وأوضح شوهارت أن الطيارين أبلغا هيئة السلامة الجوية الألمانية واستقبلهما برج المراقبة ووجههما نحو الهبوط بما يتناسب مع حالة المطار.