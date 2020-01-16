«الإسكندرية»: إغلاق 4 مخابز بلدية مخالفة بالعامرية ثلاثة أشهر

قالت محافظة الإسكندرية فى بيان لها، اليوم الخميس، إنه أصدر وزير التموين قرارًا بغلق أربعة مخابز بلدية مخالفة بمنطقة العراوة بدائرة العامرية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك عقب اعتراض أصحاب تلك المخابز أعضاء لجنة من مفتشي التموين، ومنعهم من التفتيش على حصص الدقيق البلدي المنصرفة بمخابز العامرية، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين.

وعلى الفور وبعد إخطار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر تعليماته الفورية بضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية لأخذ التدابير اللازمة لسد حاجة، واحتياجات المواطنين من الخبز، وذلك حرصًا من محافظة الإسكندرية على تلبية جميع احتياجات المواطنين بالإسكندرية.

وفى ذلك الإطار دفعت مديرية التموين بالإسكندرية، بالدفع بسيارة يوميًا لتوزيع 5000 رغيف لسد العجز بتلك المنطقة، وتم إرسال مذكرة لوزير التموين لتطبيق الغلق بالتناوب ما بين المخابز المخالفة.