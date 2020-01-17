رئيس وزراء ليسوتو يعتزم التنحي بعد تحقيق بمقتل زوجته

قال رئيس وزراء ليسوتو إنه يعتزم التنحي في أعقاب دعوات متزايدة تطالب باستقالته بسبب مقتل زوجته الثانية، في حادث تربطه الشرطة بالسيدة التي تزوجها بعد ذلك بشهر.



وكان توماس تاباني 80 عاما قد تم تنصيبه رئسيا للوزراء لتلك المملكة الجبلية الصغيرة قبل يومين من مقتل زوجته في إطلاق النار عليها في يونيو عام 2017.



وقبل الحادث، كان الزوجان يخوضان معركة طلاق طويلة، بينما كان رئيس الوزراء على علاقة بالفعل مع زوجته الحالية ميسايا تاباني.



وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن قراره بالاستقالة قد تم إعلانه من جانب وزير الاتصالات تيسيلي ماسيريبان اليوم الخمييس.



وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أظهرت وثائق قضائية أن رئيس الشرطة طلب من تاباني أن يوضح سبب ارتباط رقمه الهاتفي المحمول بمسرح الجريمة، محددا اسم ميسايا تاباني كمشتبه في عملية القتل.



ولا تزال ميسايا هاربة، منذ أن أصدرت الشرطة مذكرة اعتقال بحقها الأسبوع الماضي.



وقالت المعارضة يوم الأربعاء إنها ستنظم احتجاجات إذا لم يستقل تاباني في غضون سبعة أيام، بينما دعاه فصيل داخل حزب مؤتمر عموم باسوتو الذي يتزعمه تاباني إلى التنحي.



وتعد ليسوتو التي تحيطها دولة جنوب أفريقيا، واحدة من الدول الأكثر ارتفاعا في معدلات القتل في القارة.