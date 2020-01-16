 رئيس القضاة يؤدي اليمين الدستورية بالشيوخ الأمريكي لمحاكمة عزل ترامب - بوابة الشروق
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رئيس القضاة يؤدي اليمين الدستورية بالشيوخ الأمريكي لمحاكمة عزل ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
د ب أ
نشر فى : الخميس 16 يناير 2020 - 10:35 م | آخر تحديث : الخميس 16 يناير 2020 - 10:35 م
أدى رئيس قضاة الولايات المتحدة ، جون روبرتس اليوم الخميس ، أمام مجلس الشيوخ ، اليمين الدستورية لرئاسة هيئة المحاكمة الخاصة بعزل الرئيس دونالد ترامب.

وبدأ روبرتس، الذي يشغل منصب رئيس المحكمة العليا منذ عام 2005، دوره كرئيس للقضاة، من خلال أداء اليمين الدستورية لجميع أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضوًا ليكونوا محلفين في هذه الجلسة النادرة لمجلس الشيوخ في الكونجرس.

واصطحب روبرتس، الذي كان يرتدي ثوبه الأسود القضائي، أربعة من كبار أعضاء مجلس الشيوخ، وأدى اليمين بعد ذلك أمام تشاك جراسلي، كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

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