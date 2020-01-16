واصلت أسعار صرف الدولار التراجع أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم فى 9 بنوك، حيث انخفض بنحو 5 قروش فى بنك التعمير والإسكان ليصل إلى 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع، وبنحو 4 قروش فى بنك قناة السويس إلى 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه، وفى البنك العربي الإفريقي ليصل إلى 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع، وفى بنكى البركة وكريدي أجريكول ليسجل 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع.

كما هبطت العملة الأمريكية بنحو 3 قروش في البنك التجارى الدولى لتصل إلى 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية لتسجل 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع، وفي بنكى الأهلي المصري، ومصر لتسجل 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع.

بينما ارتفعت العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو قرش واحد 15.87 جنيه للشراء و15.97 جنيه للبيع.

ومنذ بداية عام 2020 سجل متوسط سعر الدولار تراجعا بنحو 21 قرشا ليصل إلى 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع، مقابل 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار صرف الدولار انخفاضا بشكل تدريجى بنسبة 11.2% منذ بداية العام الماضى بما يتجاوز الجنيهين، ليصل إلى 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع مقابل 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع بداية العام الماضى.