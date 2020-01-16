صفحات من أجندة ماجدة الصباحي وعلاقتها بنجوم الفن والغناء

بعد رحلة طويلة من العطاء الفني على مدار سنوات عملت فيها كممثلة وممنتجة رحلت الفنانة ماجدة الصباحي عن عمر 89 عاماً، تاركة من خلفها إرث سينمائي تجاوز ال 70 فيلم، قدمت خلالهم الفنانة الراحلة الكثير من القضايا والقصص التي تنوعت بين الدراما والتأريخي والديني والرومانسي، ورغم وجود أسماء كبرى على شاشة السينما المصرية إلا أنها استطاعت أن تكون اسم هام بينهن وتتميز في وجود فاتن حمامة ومديحة يسري وسعاد حسني ونادية لطفي فيما بعد.



ونرصد في السطور القادمة بعض الحكايات التي روتها ماجدة في مذكراتها "مذكرات ماجدة الصباحي" للكاتب السيد الحراني الذي نشر عام 2018.



سعاد حسني



كان أول لقاء بين ماجدة وسعاد بسبب فيلم "المراهقات" عام 1960، حينها كانت ماجدة تختار الممثلين الذين سيقدمون شخصيات فيلمها الثاني انتاجياً، ووقع اختيارها على سعاد حسني كوجه جديد لتأدية دور صديقتها المقربة في المدرسة وبالفعل اتفقت معها.



وتقول ماجدة: "كانت سعاد فتاة لطيفة جميلة وكانت مازالت وجهاً جديداً لم تقدم على التمثيل من قبل واتفقت معها على أن تجسد دور صديقتي، وفرحت جدًا بهذا الدور وبعد مرور بضعة أيام اعتذرت لي فجأة بسبب تعاقدها على فيلم حسن ونعيمة أول أفلامها مع محرم فؤاد، وقبلت اعتذارها وتمنيت لها التوفيق وأسندت الدور لوجه جديد آخر وهي زيز مصطفى.



رشدي أباظة



عرف عن رشدي خفة ظله الشديدة في أماكن التصوير كما أنه كان محبوبًا من الوسط الفني خاصةً الفنانات، وتحكي ماجدة أنها كانت منزعجة جدًا من عدم احترامه للمواعيد وأنه دائم التأخير، فقررت في إحدى أيام التصوير أن تلقنه درسًا عن تأخيره حتى لا يكررها.



اختبأت ماجدة في إحدى الأماكن وأمسكت بعصا غليظة وقررت ضرب رشدي وإصابته، ولكنها تقول أن العاملين في الاستديو كانوا يحبونه بشدة لبساطته وروحه المرحة معهم، فأخبروه بما تفكر فيه ماجدة وبالفعل جاء من خلفها وحملها هي والعصا في وسط الاستدويو وهي تصرخ وتطالبه بأن يتركها، وعندما أنزلها قال: "لقد حملتك بالعصا حتى أرى كيف تستطيعين أن تضربي رشدي أباظة الذي لا يقوى أحد على ضربه".



وأكملت ماجدة: "لم أستطع أن أتمالك نفسي من الضحك، وضحك جميع من في الاستوديو، وبعدها أخذته للغرفة وتناقشت معه بهدوء عن تأخيره وتقبل حوارها، ووصفته أنه كان أخ لها وأقرب من في الوسط الفني لعائلتها ولذلك كانت تعتبره صديق غالي".



وقالت: "وقد بدأت علاقتي به منذ الطفولة في عمر 10 سنوات، لأنه كان صديقًا لأخي، وعندما كبرنا وعملنا معاً شعرنا بالحب نحو بعضنا وتقدم بالفعل لأسرتي ولكن وجدوا لمعرفتهم الشديدة به داعية للرفض"، فقد رأت أسرة ماجدة أن حياة رشدي غير مشابهة لفكر وحياة ماجدة لذلك كان الرفض".



وجمع ماجدة ورشدي أكثر من فيلم سينمائي من بينهم المراهقات، وجميلة، وإمرأة على الطريق.



أم كلثوم ومكالمة تليفون



نجح فيلم المراهقات نجاح كبير وحقق إرادات كبيرة وكان وقت عرضه يتزامن مع عرض فيلم "سيدة القصر" لفاتن حمامة وعمر الشريف لكن الفيلم بقصته استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا، أدى إلى توزيع وزارة التربية والتعليم منشورًا في جميع المدارس يحث على مشاهدة الفيلم.



وتقول ماجدة إن من أجمل الأشياء التي أسعدتها ذهاب كوكب الشرق إلى سينما ريفولي لمشاهدة الفيلم، وأجرت وقتها بمكالمة هاتفية لماجدة لتحيها على الفيلم، وتحكي ماجدة: "وجدت محدثتي تبلغني أن أم كلثوم تتحدث عبر الهاتف، بدأنا أكيد حد بيعاكس"، ولكن وجدت صوتًا غليظًا يقول "عاوزة أكلم الآنسة ماجدة"، وقالت :"مبروك يا ماجدة كنت مراهقة هائلة كالعادة سحرتيني، واستمتعت، واندمجت فأبكتيني، وأنا قلت أهنيكي من كل قلبي".



عبدالحليم حافظ والخوف من الإشاعات



تحكي ماجدة في إحدى اوراق مذكراتها قصة فيلم فجر مع الممثل عباس فارس والذي وصفته بأنه من الأفلام المرهقة للغاية لها، حيث تقول: "رغم الموقف المأساوي بهذا الفيلم إلا أن من المواقف والصدف السعيدة المرتبطة به أنني قابلت للمرة الأولى عبدالحليم حافظ، وكان هذا اللقاء يسبق فيلم بنات اليوم بأربع سنوات، فكان حليم حينها مجرد مطرب يحاول أن يجد فرصة في السينما، وكنت وقتها أشارك في بطولة الفيلم وجاء عبدالحليم إلى الاستوديو لمقابلة المخرج خاطف سالم الذي لم يقتنع به".



وأكملت: "عندما التقيته في فيلم بنات اليوم وجدت من الكياسة ألا أذكره بتلك الواقعة، كنت أجده اول فرد في الاستدويو وآخر م يغادره، وكانت لديه من القدرة بما اوتي من ذكاء وسياسة على أن يجعل الآخرين يشعرون كلاً على حدة بأنه صديق لهم وكان صادقاً إلى أقصى درجة في التمثيل والغناء، ولكن ظروف أخرى لا دخل لي بها حالت دون قيام صداقة رائعة بيني وبينه وأن التزامي الشديد وحرضس الأخلاقي وقفا في وجه أي شائعة كان من الممكن أن تربط بيني وبين عبدالحليم".