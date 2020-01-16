الصين تحذر الحزب الحاكم في تايوان من إثارة التوترات في الجزيرة

حذر المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "ما شياو قوانغ" اليوم الخميس سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان من سوء تقدير الوضع في الجزيرة.

وقال قوانغ –في تصريح اليوم تعليقًا على تصريحات زعيمة تايوان "تساي إينغ- وين" الأخيرة حول العلاقات عبر المضيق– إن المزيد من الخطوات لخلق توترات واضطراب في مضيق تايوان سوف تدفع الجزيرة إلى وضع محفوف بالمخاطر.

وأضاف قوانغ أن "تايوان لم تكن دولة أبدًا، ولكنها جزء لا يتجزأ من الصين"، مؤكدًا أن "أية محاولات لتحدي هذه الحقيقة الثابتة سوف تنتهي فقط بدمار".

وتابع قوانغ أن "الصين تتمسك بإصرار بحماية سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح لأي شخص أو منظمة أو أي طرف سياسي –في أي وقت وبأي شكل– بفصل أي جزء من الأراضي الصينية عن الصين".

كانت زعيمة تايوان قد قالت –في تصريحات صحفية مؤخرًا– إنه على الصين أن تقبل بأن تايوان مستقلة أساسًا، وأن أي محاولة من جانب بكين لاجتياح الجزيرة ستكون مكلفة جدًا.