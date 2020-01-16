تريزيجيه: رفضت عروض من تركيا وإيطاليا لتحقيق حلم الطفولة

أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، أن حلمه بالانتقال للبريميرليج، جعله يرفض قبول عروض أندية كبرى في إيطاليا.

وانتقل نجم المنتخب الوطني، تريزيجيه إلى صفوف أستون فيلا الانجليزي بالصيف الماضي، بعدما قضى موسمين في قاسم باشا التركي.

وقال تريزيجيه، اليوم الخميس، خلال حوار إجراه اللاعب مع قناة "بي إن سبورتس" قامت بنشر الصحف التركية:" قبل إتمام إنتقال لصفوف أستون فيلا، كانت هناك عروض من أندية كبرى في إيطاليا، و3 فرق كبرى في تركيا منهم جالاطا سراي، ولكني رفضت كل ذلك، لأن حلمي كان اللعب في منافسات الدوري الإنجليزي".

وأضاف:" وصولي لحلم اللعب في الدوري الإنجليزي جاء تدريجيًا فبعد أن قمت بتمثيل المنتخب الوطني واللعب ضمن قوام الفريق الأول للنادي الأهلي ثم الاحتراف في بلجيكا وتركيا، سأحاول الوصول للمستوى الأعلى بالفترة المقبلة".

وتحدث نجم الأهلي السابق، تريزيجيه عن عملية إنتقاله لصفوف أستون فيلا.. قائلًا:" بعد نهاية مشاركتي مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تلقيت عدد كبير من العروض الأوروبية، ولكني كنت أعلم تاريخ أستون فيلا وكم هو نادي عظيم، بخلاف تواجد أحمد المحمدي وكذلك تواجد ناصيف ساويرس مالكا للنادي ساهم في الانتقال، خاصة أنني اهتم بالتعامل النفسي بشكل كبير".

وأكمل تريزيجيه صاحب الـ25 عامًا حديثه:" مسؤولو قاسم باشا كان لديهم بعض الشكوك حولي، نظرًا لأنهم يعتمدون أكثر على اللاعبين القادمين من إنجلترا وإسبانيا، كنت قادم لهم من فريق موسكرون، وبالدور الأول سجلت فقط 3 أهداف، ومع نهاية الموسم نجحت في الوصول إلى 16 هدفًا، الأمر الذي جعلهم يتعاقدوا معي بشكل نهائي".

وخلال موسمين في تركيا سجل الجناح البالغ 25 عاما في 71 مباراة 25 هدفا وصنع 18 هدفا لزملائه وتواجد في التشكيل المثالي للدوري التركي موسم 2018-19.

ونجح تريزيجيه في الموسم الجاري مع أستون فيلا، تسجيل 3 أهداف وصنع مثلها بقميص الفيلانز في جميع المسابقات.