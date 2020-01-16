السيسي والبرهان يبحثان هاتفيا تطورات مفاوضات سد النهضة والأزمة الليبية

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادى فى السودان.



وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد الروابط التاريخية الأزلية التى تجمع شعبى وادى النيل، مشيرا إلى متابعته الحثيثة لكافة التطورات على الساحة السودانية، ومؤكدا الموقف المصرى الاستراتيجى الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.



من جانبه، ثمن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان التقارب الشعبى والحكومى المتأصل بين مصر والسودان، وبالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، ومشيدا بالدعم المصرى غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.



وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك التباحث حول تطورات عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا مفاوضات سد النهضة والأزمة الليبية، حيث تم التوافق بين الجانبين حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المشترك فى هذا السياق.