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وفاة 3 أشخاص بعد انفجار مصنع للكيماويات في إسبانيا

<br/>علم إسبانيا

علم إسبانيا
مدريد - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 16 يناير 2020 - 12:19 ص | آخر تحديث : الخميس 16 يناير 2020 - 12:19 ص

لقي 3 أشخاص حتفهم نتيجة لانفجار بمصنع كيماويات في تاراجونا في شمال شرق إسبانيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء نقلا عن السلطات ان شخصا توفي في المستشفى ببرشلونة متأثرا بإصابته.

وتوفي رجل أخر مساء يوم الثلاثاء عندما تعرض منزله للإصابة بلوح معدني يزن 800 كيلو جرام، والذي اندفع لعدة كيلومترات في الهواء نتيجة للانفجار.

وانهار سقف المنزل بعد أن اصطدم به اللوح المعدني وفقا لإدارة الاطفاء.

وعثر على جثة موظف مصنع الكيماويات المفقود في وقت مبكر اليوم الأربعاء.

وأصيب أيضا عدد من الأشخاص في الانفجار وفقا للحكومة الإقليمية، معظم المصابين من موظفي المصنع.

ولم يتضح حتى الآن سبب وقوع الانفجار.


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