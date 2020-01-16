اختيار «بلانشيت» رئيسة للجنة التحكيم في مهرجان فينيسيا السينمائي

جرى اليوم الخميس، اختيار الممثلة الشهيرة كيت بلانشيت، رئيسة للجنة التحكيم في مهرجان فينيسيا السينمائي لعام 2020، والذي سيستمر من الثاني وحتى العاشر من شهر سبتمبر المقبل.



وقالت بلانشيت، 50 عامًا، في بيان لها إن مهرجان "فينيسيا هو واحد من أكثر المهرجانات السينمائية المثيرة للبهجة حول العالم، حيث أنه يعد احتفالا بالبيئة المثيرة والملهمة التي تمثل السينما بجميع أشكالها".



ويشار إلى أن الممثلة الأسترالية الأمريكية التي فازت بجائزة الأوسكار في عام 2014 عن دور البطولة الذي قدمته في فيلم "بلو جاسمين" للمخرج وودي آلن، كانت رئيسة للجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي في عام 2018.