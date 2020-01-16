20 ألف فتاة تسعين لكسب ود ملياردير ياباني لمرافقته في «رحلة للقمر»



قالت خدمة "أبيما تي.في" للبث -اليوم الخميس- إن عدد الساعيات للتقرب من الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا وكسب وده فاق 20 ألفا قبيل برنامج يتناول بحثه عن "شريكة حياة" ترافقه في رحلة للقمر.

ومايزاوا سيكون أول مسافر في رحلة خاصة تابعة لشركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك، وقد أثار بالفعل اهتماما واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بتبرعه بتسعة ملايين دولار لمتابعيه على تويتر مما وضعه في صدارة مشاهير اليابان على الموقع.

وتضم حاليا استمارة التقدم على موقع البرنامج على الإنترنت "اختبارا للحب" تجيب فيه المتقدمات عن أسئلة تقيس مدى إمكانية انسجامهن مع ملياردير اليابان.

وتختار المتقدمات إجابة من عدة إجابات على أسئلة مثل "إذا كنت على متن طائرة خاصة إلى أين ستذهبين؟". وتظهر للمتقدمات صورة للملياردير تتدرج من السعادة للحزن بناء على مجموع النقاط.

ويستهدف البرنامج الذي سيحمل عنوان (فول مون لافرز) أي (عشاق القمر) جمهورا من الشبان المعرضين عن متابعة التلفزيون.