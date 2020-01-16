الاحتلال الإسرائيلي يصدر 110 أوامر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين خلال ديسمبر

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري بحقّ عشرات الأسرى الفلسطينيين، لمدد تتراوح بين شهرين وستة أشهر قابلة للتجديد عدّة مرات، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس - أن سلطات الاحتلال أصدرت 110 أوامر اعتقال إداري بحقّ أسرى فلسطينيين، ومن بين الأوامر الصادرة أمران صدرا بحقّ الأسيرتين شذا حسن وبشرى الطويل من رام الله، وكذلك من بين الأوامر الصّادرة 58 أمرًا صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.