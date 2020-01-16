 لافتات بصور الصيادين المفقودين في الغردقة تجوب شوارع المدينة - بوابة الشروق
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لافتات بصور الصيادين المفقودين في الغردقة تجوب شوارع المدينة

البحارة المفقودين
البحارة المفقودين
كمال رشاد
نشر فى : الخميس 16 يناير 2020 - 12:59 ص | آخر تحديث : الخميس 16 يناير 2020 - 12:59 ص

وضع أهالي الغردقة وتحديدًا منطقة الصيادين لافتات فى شوارع، تحميل آمال برجوع الصيادين المفقودين بالمدينة إلى ذويهم، حيث يتضرع فيها الأهالي إلى الله بعودة ذويهم سالمين، وذلك بعد غياب 11 يومًا في مياه البحر الأحمر، وبحث مستمر لم يتوقف من الأهالى حاملين الأمل فى رجوعهم.

وكانت تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر والأجهزة الأمنية بالمحافظة، بلاغًا بفيد باختفاء إسبيد خرج في رحلة صيد بحرية منذ ثلاثة أيام، ولم يتم العثور على أحد من البحارة أو المركب حتى الآن.

وكان الإسبيد يقل على متنه 4 بحارة من مدينة الغردقة، وعقب خروجهم في رحلة صيد لم يعودوا حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة الجهات المختصة للبحث عن المركب ومن عليه، وجاري التنسيق بين الأجهزة لكشف ملابسات الواقعة والعثور على المفقودين.

وهناك تعاونا مع عدد من أصحاب المراكب والصيادين العاملين بالمنطقة وبعض الجهات للبحث مع الأجهزة المختصة في حال العثور على المركب المفقود، مشيرًا إلى أن المعلومات الأولية للمركب تفيد بأنه في حدود نطاق مياه مدينة الغردقة.


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