محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

عبد العال: تشكيل غرف عمليات بالإدارات التعليمية الـ32 تتصل بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الإمتحانات



تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم، مدرسة الطبرى الإعدادية بنين، يرافقه الدكتور محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وعدد من قيادات التربية والتعليم بالقاهرة، لمتابعة بدء إمتحانات الفصل الدراسى الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسى 2019/2020 والتى بدأت اليوم بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية، ومن المقرر أن تستمر حتى الخميس المقبل، علاوة على تعطيلها يوم الإثنين 20 يناير، لإحتفال الأقباط بمناسبة عيد الغطاس.

وأشار عبد العال، إلى أنه تم إعداد 707 لجنة على مستوى القاهرة تستقبل حوالى 164 ألف طالب وطالبة من بينهم 83500 طالب و80500 طالبة تقدموا لإمتحان الإعدادية هذا العام بالإضافة إلى 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 من بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة.

وأضاف المحافظ أن عدد اللجان بمدرسة الطبرى 21 لجنة تضم 453 طالبا من بينهم 3 طلاب فى لجنة خاصة و6 من طلاب الدمج، لافتاً إلى أن الطلاب يعربون عن سعادتهم لسهولة امتحان اللغة العربية، وأكدوا أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية وأجهزة محافظة القاهرة لإعداد المدارس وتجهيز اللجان وتأمينها لتوفير المناخ المناسب لتأدية الطلاب امتحاناتهم.

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل غرف عمليات بالإدارات التعليمية الـ32 تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أى عقبات تواجه الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، مؤكداً عدم تلقى شكاوى حتى الآن.

وطالب المحافظ مدير مدرية التعليم، باستغلال إجازة منتصف العام فى الأنشطة الطلابية بجانب عمل الصيانات البسيطة التى تحتاجها المدارس، وتزينها بصورة جميله تحث الطلاب على التفوق.