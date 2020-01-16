 «التعاون الإسلامي» تدعم دور المرأة في ريادة الأعمال بدول مجموعة الساحل - بوابة الشروق
الخميس 16 يناير 2020 11:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
النتـائـج تصويت

«التعاون الإسلامي» تدعم دور المرأة في ريادة الأعمال بدول مجموعة الساحل

أ ش أ
نشر فى : الخميس 16 يناير 2020 - 10:56 ص | آخر تحديث : الخميس 16 يناير 2020 - 10:56 ص

 

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، دعمها دور المرأة في ريادة الأعمال؛ للمساهمة في تخفيف معاناة الفئات الهشة، معلنة عن عقد الأمانة العامة للمنظمة، بمقرها في جدة، يومي 19 و20 يناير الجاري، ورشة عمل، بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة؛ لتعزيز وتعميق مفهوم بنك الأسرة في دول مجموعة الساحل الخمسة "بوركينا فاسو وتشاد والنيجر وموريتانيا ومالي".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الورشة تُعقد تنفيذا لقرار الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري للمرأة، التي عقدت في واجادوجو ببوركينا فاسو، الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته السابعة والأربعين، المنعقدة في أبوظبي بدولة الإمارات، مارس الماضي.

وتهدف الورشة إلى دعم جهود السلطات والجهات المعنية في دول مجموعة الساحل والصحراء الخمسة، من أجل تعزيز نشر مفهوم وتجربة بنك الأسرة، الذي أنشأته السودان للتمويل الأصغر وتنمية قطاع التمويل الأصغر، وتزويد الممارسين في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الاقتصادية المحلية بالمهارات اللازمة؛ لتعزيز تطوير هذا القطاع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك