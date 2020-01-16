«التعاون الإسلامي» تدعم دور المرأة في ريادة الأعمال بدول مجموعة الساحل

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، دعمها دور المرأة في ريادة الأعمال؛ للمساهمة في تخفيف معاناة الفئات الهشة، معلنة عن عقد الأمانة العامة للمنظمة، بمقرها في جدة، يومي 19 و20 يناير الجاري، ورشة عمل، بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة؛ لتعزيز وتعميق مفهوم بنك الأسرة في دول مجموعة الساحل الخمسة "بوركينا فاسو وتشاد والنيجر وموريتانيا ومالي".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الورشة تُعقد تنفيذا لقرار الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري للمرأة، التي عقدت في واجادوجو ببوركينا فاسو، الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته السابعة والأربعين، المنعقدة في أبوظبي بدولة الإمارات، مارس الماضي.

وتهدف الورشة إلى دعم جهود السلطات والجهات المعنية في دول مجموعة الساحل والصحراء الخمسة، من أجل تعزيز نشر مفهوم وتجربة بنك الأسرة، الذي أنشأته السودان للتمويل الأصغر وتنمية قطاع التمويل الأصغر، وتزويد الممارسين في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الاقتصادية المحلية بالمهارات اللازمة؛ لتعزيز تطوير هذا القطاع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.