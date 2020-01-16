رئيس وزراء باكستان يرحب باجتماع مجلس الأمن الدولي حول كشمير

رحب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم /الخميس/ باجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي عقد في نيويورك؛ لمناقشة الأزمة الإنسانية وقطع الاتصالات في إقليم "كشمير"، وذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأكد خان - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - أن قضية كشمير هي موضع نزاع معترف به دوليا، ولا يزال مدرجا على جدول أعمال المجلس الدولي، ونظر المجلس فيه يعكس اعترافه بخطورة الوضع السائد هناك.

وأضاف خان أنه يجب حل نزاع كشمير وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وإرادة الشعب الكشميري، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل تقديم الدعم المعنوي والسياسي والدبلوماسي للشعب الكشميري حتى يتمكن من تقرير مصيره.

يُذكر أن مجلس الأمن الدولي قد اجتمع أمس الأربعاء، للمرة الثانية في أقل من ستة أشهر؛ لمناقشة الوضع المقلق في كشمير.