جامعة سوهاج تعلن عن مسابقات الأسبوع الأول للجامعات فبراير 2020

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن المسابقات الرياضية التي سيتم التنافس من خلالها بين الجامعات والمعاهد المشاركة في أسبوع الجامعات المصرية الأول للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، والذي سيقام في الفترة من 8 إلى 14 فبراير القادم في رحاب الجامعة.



وأشار رئيس الجامعة، إلي أن منافسات الأسبوع تنقسم إلي 9 مسابقات رياضية:



1- خماسي كرة القدم العدد 8 من بينهم 3 طلاب.



2- كرة قدم شاطئية (طلبة، هيئة تدريس، عاملين) العدد 4 من بينهم 2 طلاب.



3- تنس طاولة فردي ( هيئة تدريس، عاملين) العدد 2، ذكور وإناث.



4- تنس طاولة فردي (طلبة،طالبات) العدد 2 ذكور وإناث.



5- تنس ارض فردي ( هيئة تدريس، عاملين) العدد 2 ذكور وإناث.



6- كرة سلة 3×3 ( طالبات، عاملات، هيئة تدريس) العدد 5 إناث من بينهم طالبتين.



7- سباق الطريق (طلبة، هيئة تدريس، عاملين) من داخل الوفد المشارك.



8- الألعاب الترويحية (طلبة، هيئة تدريس، عاملين) من داخل الوفد المشارك.



9- الكرنفال (طلبة، هيئة تدريس، عاملين) من داخل الوفد المشارك.



من جانبه أضاف الدكتور إبراهيم البرعي، القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية ورئيس الأسبوع، أن المسابقات الاجتماعية، والثقافية، والفنية، والعلمية تضم 10 مسابقات، وهي:



1- مسابقة الشطرنج (هيئة تدريس، عاملين) العدد 2 ذكر وانثى



2- مسابقة اعضاء هيئة التدريس المثاليين العدد 1 ذكر او انثى



3- مسابقة العاملين المثاليين العدد 1 ذكر او انثى



4- مسابقة القرأن الكريم (هيئة تدريس، عاملين) العدد 1 ذكر أو أنثى



5- مسابقة الشعر الفصحي (هيئة تدريس، عاملين) العدد 1 ذكر أو أنثى.



6- مسابقة المقال (هيئة تدريس، عاملين) بدون تمثيل.



7- مسابقة الغناء الفردي (هيئة تدريس، عاملين) العدد 1 ذكر أوأنثى.



8- مسابقة العزف الفردي (هيئة تدريس، عاملين) العدد 1 ذكر أوأنثى.



9- مسابقة دوري المعلومات العلمية (هيئة تدريس، عاملين) العدد 1 ذكر وأنثى.



10- مسابقة قصة الخيال العلمي (هيئة تدريس، عاملين) بدون تمثيل.