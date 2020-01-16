إصابة 15 عاملا زراعيا بعد انقلاب سيارة نصف نقل بطريق أبو المطامير الصحراوي

أصيب 15 عاملا بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، أمس الأربعاء؛ نتيجة وقوع حادث انقلاب نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق أبو المطامير الصحراوي بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، وعلى الفور أنتقل ضباط المباحث بمركز شرطة ابو المطامير برئاسة المقدم أحمد سمير، رئيس المباحث، وبالفحص تبين إنقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية.

أسفر الحادث عن إصابة 15 عاملًا وهم كل من: "محمد محروس"، "سعيد رمضان"، "رجب رمضان"، "محمد فتحي"، "يوسف وهبه"، " عبد الحميد صلاح"، " هشام محمد"، " سمير عيد"، "وليد صلاح"، "ظريف زكي"، "أحمد محمود"، "محمد عبد الفتاح"، "رجب أحمد"، "هيثم محمد"، "أيمن السيد"، وجميعهم من مقمي قرية الكفاح.

تم نقلهم لأحد المستشفيات الخاصة بأبو المطامير وخروجهم ماعدًا الأخير تم تحويل لمستشفي أبو المطامير المركزي، لإصابته بإشتباه بنزيف بالمخ.

وتحر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.