قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن البنك المركزي أطلق مبادرة لدعم الوحدات السكنية، وإن الوزارة طرحت مشروعات سكن مصر ودار مصر خلال الفترة الماضية، موضحًا أن إجمالي الوحدات المطروحة حاليًا 6100 وحدة من مساحات تبدأ من 106 إلى 115 مترًا لسكن مصر ومن 100 إلى 150 مترًا لدار مصر في مدن كان أبرزها أكتوبر والقاهرة الجديدة والعبور.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة" خلال فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أنه يتم الإعداد لطرح ألف وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع سواء في الصعيد أو المنصورة والعلمين، مضيفًا أن هناك مدنًا مطروحة وهي العبور وأكتوبر والقاهرة الجديدة وبدر والسادات بأسعار مناسبة وتدخل ضمن مبادرة البنك المركزي.

وأوضح شروط الحصول على تلك الوحدات، وهي عدم أخذ وحدة بنفس المشروع والسن لا يقل عن 21 سنة وأن يكون التسجيل أونلاين بجانب تحويل 50 ألف جنيه تحت حساب الوحدة، مضيفًا أن البنك يستفسر بعد ذلك عن الشروط المخالفة لشروط الكراسة وبعد ذلك يختار المواطن الوحدة إذا تم قبوله وتكون له أسبقية الحجز.

وتابع، أن سعر المتر يختلف من مدينة للأخرى وتبدأ من 5 آلاف جنيه فما فوق، و20 بالمائة يكملها حجز الوحدة وهي المختلفة من مكان إلى مكان، ويتم الاطلاع والحجز للوحدات أونلاين، موضحًا أنظمة الدفع، وهي 3 سنوات دون فوائد، و 7 سنين محملة بالفوائد، أو الدخول ضمن مبادرة البنك المركزي التي تصل إلى 15 سنة، مشيرًا إلى أن فائدة البنك المركزي 10 بالمائة.