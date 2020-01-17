الوداد يفسد مفاجأة أغادير ويشدد الخناق على نهضة بركان بالدوري المغربي

شدد الوداد البيضاوي المغربي الخناق على نهضة بركان في سباق المنافسة الساخن بينهما على صدارة ترتيب دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، بعدما انتزع فوزا مثيرا 3 - 2 على ضيفه حسنية أغادير اليوم الخميس في المرحلة الثالثة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد الوداد، الذي يتطلع للاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، إلى 26 نقطة، بفارق نقطة خلف نهضة بركان (المتصدر)، في حين تجمد رصيد حسنية أغادير، الذي واصل نتائجه المخيبة بتلقيه خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم والرابعة على التوالي، عند تسع نقاط في المركز قبل الأخير.

وبادر يحيى جيران بالتسجيل للوداد في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، لكن فرحة أصحاب الأرض بهدف التقدم لم تدم طويلا، بعدما أحرز كريم بركاوي هدف التعادل لأغادير في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أضاف بركاوي الهدف الثاني لأغادير في الدقيقة 46، غير أن كازادي كاسينجو أحرز هدف التعادل للوداد في الدقيقة 62.

وتكفل حمزة أسرير بتسجيل الهدف الثالث للوداد في الدقيقة 80، ليقود فريقه لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في مباراته الماضية بالبطولة بتعادله 1 - 1 مع ضيفه نهضة الزمامرة.