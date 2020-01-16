 البرلمان الروسي يوافق على تعيين مرشح بوتين في منصب رئيس الوزراء - بوابة الشروق
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البرلمان الروسي يوافق على تعيين مرشح بوتين في منصب رئيس الوزراء

د ب أ
نشر فى : الخميس 16 يناير 2020 - 3:28 م | آخر تحديث : الخميس 16 يناير 2020 - 3:28 م

وافق مجلس النواب الروسي، اليوم الخميس، على المرشح الذي اختاره الرئيس فلاديمير بوتين لمنصب رئيس الوزراء، وهو رئيس دائرة الضرائب الاتحادية ميخائيل ميشوستين.


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