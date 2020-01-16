البرلمان الروسي يوافق على تعيين مرشح بوتين في منصب رئيس الوزراء

وافق مجلس النواب الروسي، اليوم الخميس، على المرشح الذي اختاره الرئيس فلاديمير بوتين لمنصب رئيس الوزراء، وهو رئيس دائرة الضرائب الاتحادية ميخائيل ميشوستين.