البرلمان الروسي يوافق على تعيين مرشح بوتين في منصب رئيس الوزراء

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وافق مجلس النواب الروسي، اليوم الخميس، على المرشح الذي اختاره الرئيس فلاديمير بوتين لمنصب رئيس الوزراء، وهو رئيس دائرة الضرائب الاتحادية ميخائيل ميشوستين.