دعوات في كمبوديا للسماح للصحفيين والمراقبين بحضور محاكمة زعيم المعارضة

دعت مجموعات من المجتمع المدني في كمبوديا، اليوم الخميس، محكمة في بنوم بنه، للسماح بحضور وقائع محاكمة زعيم حزب المعارضة المحظور في البلاد، وذلك بعد أن تم استبعاد معظم الصحفيين والمراقبين العموميين.

وبدأت محاكمة كيم سوخا أمس الأربعاء، بعد أكثر من عامين من إلقاء القبض على رئيس حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المنحل، على خلفية اتهامات بالخيانة تم انتقادها على نطاق واسع، كما اتهم بمحاولة الإطاحة بالحكومة، بدعم من الولايات المتحدة.

من جانبه، نفى سوخا مجددا الاتهامات الموجهة إليه أمس الأربعاء، كما نفتها الولايات المتحدة أيضا.

من ناحية أخرى، اتهمت نحو 82 منظمة حقوقية ومجتمعات محلية وجماعات معنية بحرية الصحافة، الحكومة في بيان، بتطبيق "عملية تسجيل مقيِدة"، بهدف "منع وصول" الصحفيين والمجتمع المدني وعائلات المتهمين.

وأحال المتحدث باسم وزارة العدل، تشين مالين، المسألة إلى المتحدث باسم محكمة بنوم بنه الجزئية، الذي لم يرد على الفور على طلب للتعليق اليوم.