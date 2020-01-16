 القوى الوطنية الليبية: تركيا ليست وسيطا نزيها لحل الأزمة الليبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوى الوطنية الليبية: تركيا ليست وسيطا نزيها لحل الأزمة الليبية

الجيش الليبي
الجيش الليبي
أ ش أ
نشر فى : الخميس 16 يناير 2020 - 12:51 م | آخر تحديث : الخميس 16 يناير 2020 - 12:51 م

أكد تجمع القوى الوطنية الليبية أن تركيا لا يمكن أن تكون وسيطا نزيها في ظل انتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر السلاح ومكافحة الإرهاب وانحيازها لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وذكر التجمع - في رسالة وجهها للقوى الوطنية الليبية المشاركة في مؤتمر برلين وفقا لقناة العربية اليوم الخميس - أن المشكلة الحقيقية في ليبيا أمنية وليست سياسية ولا يمكن حلها إلا بإنهاء وجود المليشيات ونزع سلاحها وتسريحها وفق جدول زمني محدد.

وأضاف "تجمع القوى الوطنية" أن القوات المسلحة بقيادة خليفة حفتر هي الضامن الوحيد لوحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها.

يُذكر أنه من المقرر انعقاد مؤتمر برلين في العاصمة الألمانية، بهدف بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية وضمان وقف إطلاق النار، حيث دعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر.

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