الأرصاد: سقوط أمطار وصقيع ورياح بطقس غدا الجمعة

قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، إن طقس غدا الجمعة يشهد انخفاضا في درجة الحرارة صباحا على معظم الأنحاء، حيث سيكون مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، مؤكدا تزايد فرص سقوط الأمطار، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وقد تمتد إلى شمال الصعيد.

وأضاف شاهين -في تصريحات لـ«الشروق»- أن هناك فرص لتكوين شبورة مائية خفيفة خلال ساعات النهار الباكرة، على الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، على أن تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، لافتا إلى أن حركة الرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على أغلب الأنحاء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، فتصل العظمى بالقاهرة لـ17 درجة والصغرى 11 درجة، وبالإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومرسى مطروح العظمى 14 والصغرى 11، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 19 والصغرى 10، وأسوان العظمى 21 والصغرى 12.