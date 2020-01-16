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أعداد جريدة الشروق
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مسؤول فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا جنوب الخليل

رام الله - د ب أ
نشر فى : الخميس 16 يناير 2020 - 11:01 ص | آخر تحديث : الخميس 16 يناير 2020 - 11:01 ص

أفاد مسؤول فلسطيني، بقيام قوات إسرائيلية، اليوم الخميس، بهدم منزل شرق يطا جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية بحجة عدم الترخيص.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم، عن منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، قوله إن "قوات الاحتلال هدمت منزلا يعود لمواطن في منطقة الديرات شرق يطا، قبل إفراغه من محتوياته".

وأشار إلى أن مساحة المنزل تبلغ 150 مترا مربعا، وقد هدمته قوات الاحتلال خلال عام 2019، وأعاد هو بناءه، ويؤوي 10 أفراد.

على الصعيد نفسه، قالت الوكالة الفلسطينية إن سلطات "الاحتلال" الإسرائيلي هدمت اليوم خيمة وبيتا متنقلا "كرفانا" في منطقة بير عونة بمدينة بيت جالا غرب بيت لحم، وجرفت شارعين، وأخطرت بتدمير كل ما تم استصلاحه في أرض زراعية في قرية الولجة غربا.

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