 «طالبان» تعرض على المبعوث الأمريكي لأفغانستان وقفا مؤقتا لإطلاق النار - بوابة الشروق
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«طالبان» تعرض على المبعوث الأمريكي لأفغانستان وقفا مؤقتا لإطلاق النار

أ ش أ
نشر فى : الخميس 16 يناير 2020 - 12:44 م | آخر تحديث : الخميس 16 يناير 2020 - 12:44 م

أعلن مسئولون بحركة "طالبان"، اليوم الخميس، أن الحركة قدمت للمبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد وثيقة تتضمن عرضا لوقف إطلاق النار بشكل مؤقت يستمر ما بين 7 إلى 10 أيام.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه ينظر إلى هذا العرض على أنه فرصة لفتح نافذة للوصول إلى اتفاق سلام نهائي بأفغانستان من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة الأمريكية بإعادة قواتها إلى أراضيها وإنهاء الحرب المستمرة بهذا البلد منذ 18 عاما.

وكان خليل زاد قد عمل بشكل مكثف مؤخرا من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار لكنه لم يتضح على الفور ما إذا كان مقترح حركة "طالبان" سيكون كافيا للسماح باستئناف المحادثات المتوقفة بين الحركة والولايات المتحدة الأمريكية بهدف التوقيع في النهاية على اتفاق سلام.

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