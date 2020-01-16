514 ألف طالب بالصف الثاني الثانوي أدوا امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات إلكترونيا

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، صباح اليوم الخميس، امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات بإجمالي 587 ألفا و108 طلاب وطالبات بالصف الثاني الثانوي.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات للصف الثاني الثانوي جاء في 40 سؤالا من نوعية "اختيار من متعدد"، تتضمن 20 سؤال جبر، و12 تفاضل، و8 حساب المثلثات، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن منظومة الاختبارات الإلكترونية حققت اليوم نجاحاً كبيرا، حيث استقبلت 514 ألف طالب وطالبة من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيا، لأداء امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات في الفترة الأولى داخل المدراس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، وخاص).

وأكدت الغرفة أنها لم تتلق أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية في المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، عدا بعض حالات الغش الفردية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإحالتها للشئون القانونية بديوان عام الوزارة.