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رجل يمر من أمام لوحة إلكترونية تعرض المؤشر نيكي الياباني في طوكيو يوم 1 يوليو 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.

وزاد نيكي 0.18 في المئة مسجلا 23960.20 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13 في المئة ليصل إلى 1733.27 نقطة.