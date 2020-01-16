وفاة سيدة الشرقية ضحية ضربة فأس ابنها داخل المستشفى

لفظت ربة منزل ضحية ضربة فأس ابنها أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى الأحرار التعليمي، بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الخميس، متأثرة بإصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، على خلفية تعدي نجلها عليها بفأس لرفضها غسل ملابسه.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "الأحرار" التعليمي بمدينة الزقازيق، بوصول "أم الهنا.م" 60 سنة، ربة منزل، مُقيمة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وتم نقلها لوحدة العناية المركزة.



وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "إسلام.س.ش.إ" نجل المصابة، 28 سنة، عامل بإحدى شركات القطاع الخاص بمدينة العبور، حيث تبين تعديه عليها بـ"فأس" بسبب خلافات بينهما سببها رفض الأم غسل ملابسه.



تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1860 جُنح منيا القمح لسنة 2020.