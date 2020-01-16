«التعاون الدولي»: استمرار التنسيق مع بريطانيا لتحقيق الأجندة الوطنية 2030

التقت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، سفير بريطانيا لدى القاهرة، جيفري آدامز، حيث أشارت إلى رؤية وزارة التعاون الدولي الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الأطراف.

وبحث الجانبان، تعميق التعاون الاقتصادي والإنمائي بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة، وفق أولويات برنامج الحكومة المصرية، في ظل ما تشهده العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية من تعاون كبير، حيث تعد بريطانيا هي المستثمر الأجنبي الأكبر في السوق المصرية.

وتستثمر مؤسسة تمويل التنمية البريطانية في عدة مشروعات بمصر، أبرزها محطة الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان بقيمة 120 مليون دولار، وتساهم بريطانيا في عدة مشروعات بمصر في مجالات التعليم والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الاجتماعية، واختارت بريطانيا مصر لتكون أولى الدول التي تستفيد من تطبيق أنشطة صندوق دعم مشروعات المرأة.

وتتعاون بريطانيا ومصر من خلال صندوق "مشرافة - نيوتن" يجمع بين قطاعي البحث العلمي والابتكار 50 مليون جنيه إسترليني، وقدمت بريطانيا 12 مليون جنيه إسترليني لدعم إصلاحات التعليم الأساسي في مصر، مع استهداف المناطق الأكثر احتياجا، إضافة إلى 3 ملايين جنيه إسترليني للتمكين الاقتصادي للمرأة، ومنح بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني من خلال صندوق الحماية الثقافية لترميم القطع والمباني الأثرية، وتقدم بريطانيا منح بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني حتى 2020 في مجالات التعليم والتنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي الشامل.