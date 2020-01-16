سجلت منطقة مانيلا الكبرى اليوم الخميس أول حالة إصابة بها بشلل الأطفال، الذي عاد للظهور مجددا في الفلبين بعد مرورنحو عقدين على إعلان استئصاله من البلاد.

وقالت وزارة الصحة أن طفلا عمره 3 سنوات من مدينة كويزون سيتي هو أول حالة إصابة بشلل الأطفال يتم تسجيلها في العاصمة مانيلا منذ إعلان ظهور المرض مجددا في البلاد. وكانت معظم حالات شلل الأطفال قد تم تسجيلها في إقليم مينداناو جنوبي الفلبين.

وبذلك يرتفع عدد الحالات إلى 16 حالة إصابة منذ عودة المرض للظهور في الفلبين في سبتمبر. وكان قد تم إعلان خلو الفلبين من شلل الأطفال في عام 2000 .

وحذر خبراء الصحة من أن حالات شلل الأطفال الحادة يمكن أن تؤدي إلى شلل دائم أو حتى الموت. ولا يوجد علاج لهذا المرض المعدي بشدة، ولكن يمكن الوقاية منه بجرعات متعددة من اللقاحات.

وجددت وزارة الصحة دعوتها للآباء لتطعيم أطفالهم ضد شلل الأطفال. وحددت الحكومة شهري يناير وفبراير لحملة تطعيم إجباري في مينداناو ومانيلا العاصمة.

وتشير أصابع الاتهام في عودة المرض إلى ضعف تغطية التحصين وسوء حالة الصرف الصحي والنظافة .

وذكرت "منظمة الصحة العالمية" و"منظمة الأمم المتحدة للطفولة" (يونيسف) في وقت سابق أنهما أوفدا ما يقرب من 40 مستشارا للعمل مع مسؤولي الصحة الفلبينيين ودعم حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في مينداناو ومانيلا العاصمة.