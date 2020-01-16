المرصد السوري: رتل عسكري روسي يتجه إلى شمال شرق سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بتوجه رتل عسكري روسي جديد إلى مدينة (القامشلي) بريف الحسكة من منطقة منبج عبر مدينة (عين عيسى) ومنها إلى مدينة (الدرباسية) شمال شرق سوريا.

وذكر المرصد، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) أن الرتل العسكري الروسي يتألف من 42 آلية ومدرعة، تحمل على متنها جنودا روس وآليات ثقيلة ومعدات عسكرية ولوجستية.

وأشار إلى أن القوات الروسية أنشأت نقطة عسكرية ثانية في محيط بلدة أبو راسين في ريف الحسكة، موضحا أن قوات روسية انطلقت من مدينة القامشلي إلى الدرباسية، وتجولت في شيريك ومناطق الريف، ثم توجهت إلى بلدة أبو راسين وثبتت النقطة العسكرية الثانية ورفعت الأعلام الروسية هناك.

يأتي هذا التحرك والانتشار للقوات الروسية، بعد أن كان رتل عسكري روسي قد انطلق الاثنين الماضي من مدينة القامشلي مرورا بالدرباسية، وسلك طريق ريف مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، وضم ما لا يقل عن 12 مدرعة عسكرية، بالتزامن مع خروج رتل عسكري تابع للقوات الروسية من منطقة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي نحو منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، وذلك في إطار التحركات المكثفة للقوات الروسية وقوات الجيش السوري ضمن منطقة شمال شرق سوريا.