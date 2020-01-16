قال اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، إن «المحافظة راقية وجميلة، والمواطن القناوي بسيط وأصيل يحترم قواعد المرور ويهتم بنظافة الشوارع».



وأوضح «الداودي»، خلال لقائه ببرنامج «أحلام مواطن»، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبد الرحيم، عبر فضائية «المحور»، أن هناك العديد من الملفات التي تهتم بها المحافظة ضمن الخطة الخمسية التي ستنتهي في 2022، منها ملف مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتنمية الصناعية.



وأكد أنه طبقًا للخطة الخمسية القادمة سيتم تركيب وتطوير الصرف الصحي داخل مراكز المحافظة بنسبة 100%، وأكثر من 50% داخل القرى التابعة لها.



وأشار إلى أنه من ضمن خطة المحافظة توفير فرص العمل؛ حيث يتوفر 24 ألف فرصة عمل مباشرة، و35 ألف فرصة غير مباشرة، لافتًا إلى احتواء المحافظة على منطقتين صناعيتين.



وذكر أن المحافظة تمكنت من افتتاح 61 مصنعًا، من إجمالي 286 مصنعًا، لتوفير 15 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة، منوهًا بأن المحافظة تسعى لتطوير الأيدي العاملة حتى يعتمد المواطن القناوي على مشروعه الخاص، دون أن ينتظر فرص التوظيف في الحكومة.



