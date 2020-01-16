محافظ جنوب سيناء: مهرجان سباق الهجن يعكس هويتنا العربية الأصيلة

قال اللواء خالد فودة محافظة جنوب سيناء - خلال افتتاح مهرجان الهجن الدولي المقام بشرم الشيخ - " إنه من مدينة السلام شرم الشيخ نرحب بضيوف مصر الكرام في حدث فريد ومناسبة تعكس أصالة تراثنا العربي الأصيل .. وهو افتتاح أكبر مهرجان للتراث العربي في أكبر وأحدث مزمار لسباقات الهجن".

وأضاف: "أن هذا المهرجان يؤكد أن تراث الأمم ورصيدها الحضاري والثقافي جزء لا يتجزأ من هويتنا العربية الأصيلة، ترث صنعه أهلنا من البدو عبر التاريخ ويدعم من قيادتنا السياسية ، وانتقالنا به من المحلية إلى العالمية .. بدو سيناء الأصلاء الذين حينما تقدمنا بفكرة إنشاء أول مزمار لسباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ وجدنا منهم الاستجابة السريعة ودعم بلا حدود.

وأشار فودة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعطى إشارة البدء بتنفيذ هذا الصرح العظيم منذ عام لتحقيق حلم الملايين من أبناء القبائل العربية بمصر والوطن العربي، مضيفا "اليوم بتشريفكم أصبح حقيقة ليصبح الحدث أحد روافد الجذب السياحي .. ليس لجنوب سيناء أو شرم الشيخ فقط وإنما لمصرنا الحبيبة.

وأكد محافظ سيناء على أن الدعم الذي قدمه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي كان له الأثر الكبير والفعال في إنجاح وتوسع هذا الحدث ، مشيدا بتاريخ وإرث دولة الإمارات العربية في مجال سباقات الهجن.

وتابع " لقد أكدت الأيام والتجارب أن الحفاظ على التراث الحضاري والثقافي لا يقف عند حدود معينة، وإنما يمتد ليرسخ ويعمق الأمن القومي المصري كحجر أساس متين للأمن القومي العربي .. واسمح لي سيادة الرئيس أن أقول إن أهالي سيناء في قلبك وعقلك، وهم كذلك يقدرون ويعطون بلا حدود .. فأبناء سيناء أصلاء لديهم شعور وطني جارف يترجم عملا وجهدا".

وشدد على أن تشريف الرئيس السيسي بصحبة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يؤكد الحرص على توصيل وتأكيد معاني الحب المتبادل مع أبناء سيناء ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين .